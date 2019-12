Lara Gessler znów opublikowała nagie zdjęcie. „Żeby tradycji stało się zadość jest zdjęcie pupy”

29-letnia Lara Gessler zyskała większą sławę po tym, jak wzięła udział w programie „Ameryka Express”, gdzie uchodziła za jedną z najbardziej sympatycznych uczestniczek. Córka Magdy Gessler często dzieli się też swoim życiem na Instagramie. Tym razem zamieściła odważne zdjęcie, które pokazuje, jak stoi naga na dachu.

„W ramach autoterapii i terapii narodu. W nadchodzącym roku życzę nam wszystkim, żebyśmy byli dla siebie łaskawi, nie oceniali, nie porównywali się z innymi i kochali siebie” – podkreśliła. „Mniej nienawiści, więcej łaskawości” – dodała.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. „Fajna pupa A nogi... do nieba” – napisała jedna z internautek. „Pupa faktycznie fajna, zgrabne nogi, tylko zastanawiam się co dalej. Najbardziej obawiam się że moja nastoletnia córka, która jest na insta, ogląda takie zdjęcia i stwierdzi, że skoro Lara pokazuje tyłek to to jest cool” – zauważyła jednak inna.

Czytaj także:

