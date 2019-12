Jest plakat do filmu „365 dni” na podstawie powieści Blanki Lipińskiej. Co o nim myślicie?

Pierwsze reakcje na plakat „365 dni" w serwisie Instagram są pełne zachwytu: „kuszący i przyciągający", „nigdy nie widziałam tak zmysłowego, a zarazem tak diabelsko seksownego plakatu", „lepszego plakatu nie mogłabym sobie wyobrazić". Zainteresowanie nadchodzącą premierą jest tak duże, że od kilku dni we wszystkich sieciach kin jest już aktywna przedsprzedaż biletów na lutowe seanse

Film „365 dni" oparty jest na bestsellerowej powieści autorstwa Blanki Lipińskiej. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Aby podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na pokochanie go.

W rolach Laury i Massima zobaczymy Annę-Marię Sieklucką oraz Michele Morrone.

W filmie „365 dni", oprócz najgorętszego duetu aktorskiego roku, zagrali również m.in.: Magdalena Lamparska (Olga), Natasza Urbańska (Anna), Grażyna Szapołowska (matka Laury), Tomasz Stockinger (ojciec Laury), Bronisław Wrocławski (Mario) oraz Otar Saralidze (Domenico).

Film wyreżyserowała Barbara Białowąs, a autorem zdjęć jest Bartek Cierlica. Za produkcję odpowiedzialni są Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes – EKIPA, producenci hitu kinowego „Underdog". Koprodukcja TVN S.A., NEXT FILM, FUTURE SPACE. Dystrybucja NEXT FILM.

