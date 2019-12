TVP, TVN i Polsat. Jaki program stacje proponują na Sylwestra?

„Sylwester marzeń TVP”

Sylwestrowa impreza organizowana przez Telewizję Polską odbędzie się po raz kolejny w Zakopanem. Na scenie zobaczymy: Natalię Oreiro, Viki Gabor, Chrisa Normana, Zenona Martyniuka i zespół Akcent, Marylę Rodowicz, Golec uOrkiestrę, Gromee, Boys, Kombi, Stefano Terrazzino, Chico & The Gypsies, Thomasa Andersa i Modern Talking Band, Bayer Full oraz zespół Piękni i Młodzi.

Koncerty rozpoczną się o godzinie 19:00, a impreza potrwa do godziny 1:00. Transmisję oglądać będzie można na antenie TVP 2 od godziny 20:00.

„Sylwestrowa Moc Przebojów”

Telewizja Polsat organizuje imprezę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na scenie pojawią się: Maciej Maleńczuk, Cleo, Michał Szpak, Piersi, Daj to głośniej, Ronnie Ferrari, Sławomir, Feel, Long and Junior, Enej, Future Folk, Michał Wiśniewski, After Party, Miły Pan, Defis, MIG, DJ Bobo, Captain Jack, La Bouche, Layzee Fka Mr President i Mikolas Josef.

Start już o godzinie 20:00 na antenie telewizji Polsat.

Sylwester telewizji TVN

Podczas imprezy na Placu Bankowym w Warszawie wystąpią: Bajm, Perfect, Kombii, Blue Cafe, Pectus, Edyta Górniak, Aleksandra Gintrowska, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Ania Karwan, Ewelina Lisowska, Patrycja Markowska, Natalia Szroeder, Baranovski, Grzegorz Hyży, Liber i Sławek Uniatowski.

Transmisja zabawy od godziny 19:45 na antenie telewizji TVN.

Czytaj także:

MEMY z okazji Sylwestra. Obejrzyj je przed imprezą!