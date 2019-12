Marylę Rodowicz zapytano o Zenka Martyniuka. „Za kulisami wzniesiemy toast”

– Zaśpiewam same hity! Kostium się maluje. Przygotowuje go dla mnie młody stylista z Łodzi Tomasz Armada, który był u rodziców w Anglii i przyjechał specjalnie do Zakopanego. Ma 23 lata, wspieram młodych – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Maryla Rodowicz, która wystąpi podczas „Sylwestra marzeń” organizowanego przez Telewizję Polską.

Gwiazda polskiej muzyki za kulisami spotka m.in. Zenka Martyniuka, którego nadawca również zaprosił do Zakopanego. – Nie ma znaczenia, co ja myślę o Zenku. Dużo ludzi go kocha. I na tym polega tolerancja, której brakuje na przykład w Sejmie. Mam dosyć tego poniżania innych. Dajmy sobie żyć! Zenek ma swoją widownię. Disco polo jest popularne w Polsce już od lat 90. i trzeba to uszanować – stwierdziła Rodowicz. – Oczywiście za kulisami wzniesiemy toast, będziemy się bratać – podsumowała.

„Sylwester marzeń TVP”

Sylwestrowa impreza organizowana przez Telewizję Polską odbędzie się po raz kolejny w Zakopanem. Na scenie zobaczymy: Natalię Oreiro, Viki Gabor, Chrisa Normana, Zenona Martyniuka i zespół Akcent, Marylę Rodowicz, Golec uOrkiestrę, Gromee, Boys, Kombi, Stefano Terrazzino, Chico & The Gypsies, Thomasa Andersa i Modern Talking Band, Bayer Full oraz zespół Piękni i Młodzi.

Koncerty rozpoczną się o godzinie 19:00, a impreza potrwa do godziny 1:00. Transmisję oglądać będzie można na antenie TVP 2 od godziny 20:00.

