Natalia Oreiro wystąpi podczas „Sylwestra Marzeń”. Tak teraz wygląda gwiazda

„Cambio Dolor” znają wszyscy a „Zbuntowany anioł” swego czasu był jedną z najchętniej oglądanych zagranicznych produkcji w Polsce. Nic więc dziwnego, że występ Natalii Oreiro w Zakopanem wzbudza takie emocje. Chociaż mogłoby się wydawać, że piosenkarka jest autorką tylko jednego hitu, to sama zainteresowana nie odcina kuponów od sławy i nie spoczęła na laurach. Wciąż aktywnie tworzy, a rok temu udało jej się znowu zyskać rozgłos za sprawą piosenki „United by love”, napisanej specjalnie na potrzeby piłkarskiego mundialu w Rosji. My przy okazji przypominamy największe przeboje Oreiro, której piosenki wybrzmią w stolicy polskich Tatr.

„Me Muero de Amor”



„No Me Arrepiento de Este Amor”



„Que Si, Que Si”



„Rio De La Plata”



„Corazón Valiente”



„United by love”



„Cambio Dolor”

Natalia Oreiro – kim jest?

Natalia Oreiro ma obecnie 42 lata. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli Milagros w telenoweli „Zbuntowany anioł”. Pochodząca z Urugwaju piosenkarka jest bardzo aktywna zawodowo: gra w serialach i filmach, komponuje piosenki. Jej wielkim sukcesem było zorganizowane w 2014 roku tournee po Rosji, którą promował utwór „Umieram z miłości” – nowa wersja hitu sprzed lat „Me muero de amor”. Dwa lata później aktorka zagrała w filmie „Gilda”, który opowiada historię tragicznie zmarłej argentyńskiej artystki. W tym samym roku odbyła się kolejna trasa koncertowa po Rosji. Co ciekawe, Natalia Oreiro ma w Rosji tak wiele fanów, że to właśnie ona nagrała hit na odbywający się w tym kraju piłkarski mundial w 2018 roku. Przez wielu krytyków jest określana mianem „ulubienicy Putina”. Aktorka jest także mamą – w 2012 roku na świat przyszedł jej syn Merlin Mollo Oreiro. Mężem piosenkarki jest Ricardo Mollo, wokalistę i gitarzystę argentyńskiej formacji rockowej Divididos. W 2001 roku para stanęła na ślubnym kobiercu.

