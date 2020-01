Natalia Oreiro śpiewała z playbacku? „Jedno wielkie chamstwo”

„Jedyny piękny moment to ten, że Natalia Oreiro jest w Polsce. Poza tym dziękuję TVP za obrzydzanie Polakom latynoskich artystów. Ten playback to jedno wielkie chamstwo z waszej strony” – czytamy w komentarzu na Twitterze. Takich wpisów w mediach jest więcej, a zarzuty o playback pojawiają się zarówno w profilach społecznościowych, jak i w serwisie YouTube. „Jestem jej fanem, ale wolałbym 20% głosu z 2020 niż kopie odegrana z 1999” – czytamy. „Kocham ją, ten utwór. Ślicznie wygląda, figura lepsza niż nie jedna dwudziestolatka na widowni, wspomnienia odżyły, ale... dlaczego playback? Śpiewała ten utwór dwa razy, wejścia były oddalone czasowo i za każdym razem wspomogła się taśmą.. No troszkę wymagałem od niej więcej niż od licznie uzbrojonej armii disco TVP” – stwierdził ktoś inny.

Nie są to pierwsze zarzuty o wspomaganie się playbackiem kierowane wobec gwiazd „Sylwestra Marzeń”. Kontrowersje pojawiły się już dwa lata temu, kiedy to w Zakopanem wystąpił Luis Fonsi. Autor przeboju „Despacito” również miał wspomagać się nagranym wcześniej utworem, co szybko wychwycili widzowie.

Dla tych, którzy po wtorkowym występie chcieliby poznać inną twórczość Natalii Oreiro, przypominamy jej najpopularniejsze utwory.

„Me Muero de Amor”



„No Me Arrepiento de Este Amor”



„Que Si, Que Si”



„Rio De La Plata”



„Corazón Valiente”



„United by love”



„Cambio Dolor”

Natalia Oreiro – kim jest?

Natalia Oreiro ma obecnie 42 lata. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli Milagros w telenoweli „Zbuntowany anioł”. Pochodząca z Urugwaju piosenkarka jest bardzo aktywna zawodowo: gra w serialach i filmach, komponuje piosenki. Jej wielkim sukcesem było zorganizowane w 2014 roku tournee po Rosji, którą promował utwór „Umieram z miłości” – nowa wersja hitu sprzed lat „Me muero de amor”. Dwa lata później aktorka zagrała w filmie „Gilda”, który opowiada historię tragicznie zmarłej argentyńskiej artystki. W tym samym roku odbyła się kolejna trasa koncertowa po Rosji. Co ciekawe, Natalia Oreiro ma w Rosji tak wiele fanów, że to właśnie ona nagrała hit na odbywający się w tym kraju piłkarski mundial w 2018 roku. Przez wielu krytyków jest określana mianem „ulubienicy Putina”. Aktorka jest także mamą – w 2012 roku na świat przyszedł jej syn Merlin Mollo Oreiro. Mężem piosenkarki jest Ricardo Mollo, wokalistę i gitarzystę argentyńskiej formacji rockowej Divididos. W 2001 roku para stanęła na ślubnym kobiercu.

Czytaj także:

Marylę Rodowicz zapytano o Zenka Martyniuka. „Za kulisami wzniesiemy toast”