Lara Gessler o metamorfozie swojej mamy. „Absolutnie zostawiliśmy to jej samej”

– To był w stu procentach jej pomysł. Absolutnie zostawiliśmy to jej samej. Mama nie jest osobą, którą można namówić czy naciągnąć, czy zmusić do czegokolwiek, więc to byłaby próba samobójcza chyba. Nie, absolutnie, ona musi sama chcieć jak każdy zresztą – zdradziła Lara Gessler.

Pod koniec listopada Magda Gessler zdradziła w rozmowie z magazynem „VIVA!” , że schudła 13 kilogramów. Tą wiadomością podzieliła się także na swoim Instagramie. Zapewniła, że zawdzięcza to również swoim dzieciom.

W rozmowie z Wirtualną Polską Lara Gessler mówiła, że ona i jej mama mają zupełnie inne charaktery. – Mama jest osobą, która żyje bardzo żywiołowo i dość hedonistycznie, zupełnie inaczej niż my z bratem. Oboje jesteśmy dość powściągliwi, trochę nudniejsi i bardziej usystematyzowani. Być może w jakiś sposób mama zainspirowała się naszym sposobem życia. Zobaczyła, że można funkcjonować inaczej, będąc jednocześnie łagodnym dla siebie – tłumaczyła. Jak mówiła, jej mama odrzuciła kilka składników ze swojej diety i przede wszystkim ograniczyła mięso. – I to jest chyba największa zmiana. Wydaje mi się również, że po prostu zwraca uwagę, kiedy i co je, bo ma szalone życie. Bywały dni, że nie jadła prawie wcale – ze względu na swój zawód i tempo życia (...) Cieszę się, że stała się dla siebie priorytetem – przyznała.

Czytaj także:

Lara Gessler znów opublikowała nagie zdjęcie. „Żeby tradycji stało się zadość jest zdjęcie pupy”