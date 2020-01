Zoe Kravitz pokazała zdjęcia ze ślubu z Karlem Glusmanem. Pojawiło się wiele gwiazd

Para powiedziała sobie „tak” we Francji 29 czerwca. Przyjęcie weselne zorganizowano w domu Lenny'ego Kravitza. Jak podawał magazyn „People” posiadłość słynnego muzyka to 3-piętrowa rezydencja z XVIII wieku z ośmioma sypialniami, otoczona ogrodem. W przeszłości należała do francuskiego rządu. 31-letnia aktorka miała na sobie dziewczęcą suknię z obniżoną talią, a Karl Glusman wybrał klasyczny czarny garnitur.

Wszystkie zdjęcia ze ślubu zamieszczone przez aktorkę w mediach społecznościowych są czarno-białe. Na ceremonii pojawili się rodzice gwiazdy – Lenny Kravitz i Lisa Bonet oraz partner jej matki Jason Momoa oraz przyrodnie rodzeństwo – Lola i Nakoa-Wolf. Nie mogło oczywiście zabraknąć gwiazd serialu „Wielkie kłamstewka” – Reese Witherspoon, Laury Dern, Nicole Kidman i Shailene Woodley. Poza tym pojawili się między innymi Denzel Washington, Cara Delevigne, czy reżyserka Sam Taylor-Johnson i jej mąż Aaron Taylor-Johnsona.

