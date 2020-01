Jaskier na Open'er Festival 2020? Wydarzenie podbija internet

Jeden z fanów serialu „Wiedźmin” Netfliksa utworzył na Facebooku wydarzenie „Jaskier at Open'er 2020”. Do grupy dopisuje się coraz więcej osób. Zainteresowanie jest tak duże, że organizator napisał w tej sprawie do twórców festiwalu.

Za facebookowym wydarzeniem stoi profil Imperium memów. Szybko zyskało ono na popularności i do tej pory ma 61 tysięcy zainteresowanych. Twórcy wydarzenia zamieścili także porównanie tego utworzonego przez nich z innym, dotyczącym prawdziwego popularnego zespołu Twenty One Pilots. Różnica jest spora. A czy Wy chcielibyście usłyszeć „Toss a Coin to Your Witcher” na scenie festiwalu Open'er? Jeżeli tak, pozostaje Wam zaznaczyć, że jesteście zainteresowani wydarzeniem. A później wszystko w rękach organizatorów. Galeria:

Bagiński prosi o MEMY z Wiedźmina, internauci odpowiadają O czym jest serial „Wiedźmin”? Oparty na bestsellerowej serii powieści serial „Wiedźmin” to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw. „Wiedźmin” Netfliksa – obsada W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill, a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra jako Yennefer i Freya Allan jako Ciri. Ogłoszono już także pozostałych członków obsady, którymi są: Jodhi May jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson jako Eist, Adam Levy jako Myszowór, MyAnna Buring jako Tissaia, Mimi Ndiweni jako Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Millie Brady jako Renfri, Eamon Farren jako Cahir, Joey Batey jako Jaskier, Lars Mikkelsen jako Stregobor, Royce Pierreson jako Istredd, Wilson Radjou-Pujalte jako Dara oraz Anna Shaffer jako Triss. W serialu pojawi się także polski aktor. Maciej Musiał wcieli się w rolę Sir Lazlo. Czytaj także:

