Transpłciowa postać zawita w Uniwersum Marvela. Kevin Feige potwierdził spekulacje

Podczas sesji pytań w New York Film Academy prezes Mervel Studios potwierdził informację o transpłciowej postaci w jednym z filmów należących do MCU. Jak zapewniał, dojdzie do tego „już niedługo”.

Wizytę Kevina Feige w New York Film Academy miała miejsce w ostatnią sobotę grudnia. Podczas sesji pytań i odpowiedzi, gdzie to studenci mogli przepytywać prezesa Marvel Studios, pojawiła się kwestia niedostatecznej reprezentacji środowiska LGBTQ w filmach MCU, ze szczególnym uwzględnieniem osób transpłciowych. – Tak, zdecydowanie tak – zgodził się Feige. Jeden z twórców potęgi filmowej marki Marvel zapewniał jednak, że ten stan ulegnie zmianie, a odpowiedni bohater zadebiutuje wkrótce. – Już naprawdę niedługo. W filmie, który teraz kręcimy – ujawnił. Prezes Marvel Studios nie zdradził jednak, w którym konkretnie filmie pojawi się dana postać.

W rozmowie ze studentami prezes Marvel Studios zapowiadał, że jego filmowa franczyza będzie dążyć do „różnorodności i inkluzywności”. Przypomniał, że oba filmy zaplanowane na ten rok reżyserowane są przez kobiety. Podobnie rzecz ma się w przypadku seriali dla Disney+. Nie wszystkie z nich nakręcą mężczyźni. – Mamy trzy programy do ogłoszenia, nie przedstawiliśmy jeszcze naszych graczy, ale – spooiler alert – dwóch z trzech to kobiety – mówił. Feige nadzorował produkcję 23 filmów Marvela, zaczynając od „Iron Mana” w 2008 roku. Dla Marvel Studios pracuje już od blisko 20 lat. Czytaj także:

