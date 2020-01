Gwiazdor reality show nie żyje. Micah Downey miał 26 lat

Micah Downey, który popularność zyskał dzięki udziałowi w australijskim reality show „Bride and Prejudice", zmarł 28 grudnia w wieku 26 lat. Dotychczas nie została ujawniona przyczyna śmierci mężczyzny. Informację, która obiegła światowe media potwierdziła była narzeczona Downeya – Milly Johnson. „Jest to tak smutne i niewiarygodnie surrealistyczne, że robię ten post. 28 grudnia 2019 roku zmarł Micah Patrick Downey. Ciężko wyrazić słowami to, co teraz czuję. Mam nadzieję, że odzyskał spokój, gdziekolwiek się teraz znajduje. (…) Nie mogę uwierzyć, że cię tu nie ma. Spoczywaj w pokoju” – napisała.

Jak informuje Fox News, Micah Downey i Milly Johnson brali razem udział w reality show „Bride and Prejudice". Para próbowała przekonać matkę kobiety, by zaakceptowała ich związek. Micah i Milly mieli syna. W listopadzie poinformowali, że postanowili się rozstać. „Zerwanie z kimś jest okropne, to sprawa prywatna. My przeżywaliśmy wszystko na oczach wielu osób” – opisywała wówczas Milly.

