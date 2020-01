Skandal na ślubie Magdy w „M jak miłość”. Paweł pocałuje żonę brata

Serial „M jak miłość” jest emitowany dwa razy w tygodniu w TVP2 od ponad 19 lat. Przez ten czas widzowie zżyli się z rodziną Mostowiaków i ich znajomymi. Wielu bohaterów pojawia się w produkcji od samego początku. Należą do nich m.in. bracia Zduńscy. Piotr (w tej roli Marcin Mroczek) i Paweł (grany przez Rafała Mroczka) uchodzili za zgodne rodzeństwo, które zawsze wspierało się w trudnych chwilach. W ostatnich odcinkach „M jak miłość” ich wzajemne relacje znacznie się pogorszyły. Wszystko z powodu żony Piotra – Kingi Zduńskiej.

Piotr Zduński poczuł, że brat powoli zajmuje jego miejsce w domu. Z powodu licznych obowiązków zawodowych miał znacznie mniej czasu dla żony i dzieci. Kinga Zduńska coraz częściej prosiła o pomoc szwagra, co wywołało u Piotra sporą zazdrość. Punktem zapalnym sporu między braćmi była prośba Kingi o naprawienie klimatyzacji w bistro - zamiast zadzwonić do męża kobieta zwróciła się do Pawła. Piotr Zduński odkrył również, że jego dzieci są bardziej zżyte z bratem.

Producenci serialu zdradzili w zapowiedzi 1483 odcinka, że podczas ślubu Magdy i Andrzeja Paweł poprosi swoją bratową do tańca, w trakcie którego pocałuje ją na oczach wszystkich gości. Kinga Zduńska będzie tym faktem wyraźnie zmieszana. Odcinek „M jak miłość” z pocałunkiem Pawła i Kingi będzie można zobaczyć we wtorek, 7 stycznia o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

