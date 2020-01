Polskie gwiazdy adoptują koale. To odpowiedź na pożary w Australii

Australia od wielu tygodni zmaga się z pożarami, które szaleją na ogromną skalę. Służby pod koniec grudnia szacowały, że spłonęło już 3 mln hektarów lasu i buszu. Całkowicie zniszczone zostało m.in. miasto Balmoral w Nowej Południowej Walii, a kilkaset osób straciło swoje domy. Fatalna jest też sytuacja zwierząt – szczególnie misiów koala, ale nie tylko. To właśnie tym zwierzętom postanowili pomóc polscy artyści i dziennikarze. Zdecydowali się wesprzeć finansowo Koala Hospital Port Macquarie.

„Zginęło już pół miliarda zwierząt”

„W australijskich pożarach zginęło już pół miliarda zwierząt. Niektóre z nich udało się ocalić. Potrzebne są pieniądze na ich leczenie. My już adoptowaliśmy swojego misia koalę” – napisał wokalista Tomasz Organek na Facebooku. „Hej, to jest Anwen, młoda panienka z Australii, jest ostro poparzona, ale będzie żyć, w przeciwieństwie do wielu innych koali, które nawet uratowane, muszą zostać poddane eutanazji ze względu na zerowe szanse wyleczenia. Ona ma szczęście. Właśnie adoptowałam ją on line Paul był pierwszym i najmłodszym misiem, którego Koala Hospital odnaleźli żywego. Jest bardzo mocno poparzony i odwodniony. Potrzebuje intensywnego leczenia. Zachęcam Was do adopcji koali na stronie tego szpitala - jest to ogromne wsparcie, niewielkim kosztem” – apelowała z kolei Daria Zawiałow.

Michał Nogaś



Organek



Karolina Korwin-Piotrowska



Daria ZawiałowCzytaj także:

