Timothée Chalamet zagra Boba Dylana w filmie „Going Electric”

Film opowiadał będzie o rozwoju kariery Boba Dylana, jednej z najważniejszych postaci muzyki popularnej ostatnich pięciu dekad. Artysta swój syl oparł na wielu gatunkach muzycznych - od tradycyjnego folku i country bluesa poprzez country do muzyki gospel, rock and rolla, rockabilly, czy angielskiej, szkockiej i irlandzkiej muzyki folkowej, a także jazzu i swingu. Jego piosenki uznawane są za hymny pokolenia. W tym miejscu wymienić można: „Blowin’ in the Wind” , „Like a Rolling Stone” . Stworzył także protest songi jak „The Times They Are a-Changin’” czy „Hurricane” . Twórczość Boba Dylana została nagrodzona Grammy, Oscarem, Złotym Globem, Nagrodą Pulitzera. W 2016 roku artysta zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

Wiadomo już, że za film „Going Electric” odpowiada wytwórnia Fox Searchlight Pictures. Obraz wyreżyseruje James Mangold, znany z filmów takich jak „Le Mans '66” , „Logan: Wolverine” , „Wybuchowa para” , „Spacer po linie” czy „Kate i Leopold” .

