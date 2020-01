„Nie czas umierać”. Hans Zimmer stworzy muzykę do nowego Bonda

Z informacji „Variety” wynika, że Hans Zimmer zastąpi amerykańskiego kompozytora Dana Romera, który miał być twórcą muzyki do filmu „Nie czas umierać” . Powodem zwolnienia Romera miały być „różnice twórcze” . Rzecznik studia MGM, wytwórni produkującej film, nie komentuje na razie doniesień.

Hans Zimmer jest niemieckim kompozytorem muzyki filmowej, który otrzymał Oscara za ścieżkę dźwiękową do filmu „Król lew” (1995) a także dwie nagrody Grammy za muzykę do obrazów „Karmazynowy przypływ” (1996) i „Mroczny rycerz” (2009). Przez 30 lat stworzył muzykę do ponad 120 filmów, w tym do filmów: „Rain Man” , „Gladiator” , „Dunkierka” , „Wożąc panią Daisy” , „Incepcja” , „Zniewolony” czy „Kod da Vinci” .

„Nie czas umierać”

Wokół filmu wytworzyło się mnóstwo emocji, wynikających głównie z faktu, że ma być to ostatnia produkcja z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Reżyserem kolejnego obrazu o przygodach agenta 007 jest Cary Fukunaga („Detektyw” 1 sezon, „To”, „Jane Eyre”, „Ucieczka z piekła”). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadał Linus Sandgren. Film kręcony był w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

„Nie czas umierać” – plakaty promujące nowy film o agencie 007

W nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Christopha Waltza, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik. Rami Malek ma zagrać w filmie czarny charakter.

Co wiemy o fabule nowego Bonda?

W tej części wypoczywającego na Jamajce Bonda prosi o pomoc jego stary przyjaciel z CIA Felix Leiter (Wright). Misja polega na uratowaniu porwanego naukowca, jednak okazuje się znacznie trudniejsza, niż zakładano i prowadzi Bonda na trop tajemniczego złoczyńcy, uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.

