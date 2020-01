Dr. Phil sprzedaje swój dom inspirowany filmami Tima Burtona. Wnętrza są... dziwaczne

McGraw stał się znany w późnych latach 90. po tym, jak zaczął regularnie pojawiać się w programie „The Oprah Winfrey Show” . Później, w 2002 roku, zaczął prowadzić swój codzienny program „Dr. Phil” , w którym zaproszeni goście opowiadają o swoich problemach m.in. małżeńskich, z utratą wagi, z wychowaniem dziećmi. Program jest bardzo popularny w USA, mimo że wzbudzał przez lata wiele kontrowersji. Przede wszystkim McGraw nie posiada licencji na praktyki psychologiczne. W 2019 roku Dr. Phil znalazł się na 9. miejscu na liście magazynu „Forbes” z majątkiem sięgającym 95 mln dolarów.

Posiadłość w Beverly Hills ma 557 metrów kwadratowych, w tym pięć sypialni i sześć łazienek. Dom zbudowany został w 1960 roku. W ogrodzie znajduje się duży basen i miejsce przeznaczone do rodzinnych kolacji na świeżym powietrzu.

Po tym, jak dom wystawiony został na sprzedaż, część fanów Dr Phila zgodnie stwierdziła, że różni się on znacznie od tego, jak mogliby przypuszczać, że wygląda dom prowadzącego popularny w USA program. Rezydencja urządzona jest w ciemnych i ostrych odcieniach z metalicznymi wykończeniami. Jak się okazuje, za wnętrza odpowiedzialny jest syn Phila McGrawa, Jordan. Sam prezenter nie mieszkał w domu od czasu jego zakupu w 2007 roku. W 2015 roku jego syn postanowił przekształcić wnętrza. W rozmowie z „Daily Mail” przyznał, że miejsce to miało w jego zamyśle wyglądać tak, „jakby Tim Burton zwymiotował na płótno i zamieniło się ono w dom” . To po części wyjaśnia, dlaczego poręcz schodów przypomina drewniane powykrzywiane gałęzie, a sufit pomalowany jest w szachownicę – motyw często pojawiający się w filmie „Alicja w Krainie Czarów” . Na zdjęciach wnętrz widać także inspirację filmem „Miasteczko Halloween” oraz kolekcję broni, karabinów i różnych dzieł sztuki.

