Nie żyje gwiazda MTV. Miała 23 lata

Jak przekazał serwis TMZ, ciało Alexis Eddy znaleziono w jej domu leżącym na terenie stanu Wirginia Zachodnia. Jako wstępną przyczynę zgonu 23-latki podano zatrzymanie akcji serca dodając, że nie przyczyniły się do tego osoby trzecie. Służby, które nie chcą spekulować na temat okoliczności śmierci kobiety, zleciły już przeprowadzenie badań toksykologicznych.

Fakt zlecenia takich badań nie dziwi biorąc pod uwagę przeszłość Eddy. Amerykanka znana z występów w programie „Are You The One?” („Dopasowani” – przyp.red) emitowanym na antenie MTV przed laty zmagała się z uzależnieniem od narkotyków. Celebrytka zresztą otwarcie mówiła o swoich nałogach i jeszcze chętniej dzieliła się radosną informacją o odrzuceniu używek. „Ludzie, patrzcie na zdjęcie moje i ojca, gdy oboje jesteśmy »czyści«. Zdjęcie po prawej zrobiono dwa lata temu, co za różnica” – napisała 23-latka w poście opublikowanym na Twitterze we wrześniu 2019 roku.

Informację o śmierci gwiazdy potwierdził już rzecznik MTV w rozmowie z Fox News. – Stacja jest głęboko zasmucona wiadomością o tragicznym odejściu Alexis Eddy. Nasze serca są przy jej rodzinie i znajomych w tym trudnym czasie – przekazał.

Czytaj także:

Gwiazda programu TTV wspomina pobyt w więzieniu. „Całe noce płakałam i byłam sina”