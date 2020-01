DiCaprio i przyjaciele uratowali tonącego. Dryfował na pełnym morzu 11 godzin

Jak piszą anglojęzyczne portale, wspominane tutaj zdarzenie miało miejsce 30 grudnia. Sprawa jednak dopiero w ostatnich dniach przedostała się do mediów. Należy tu podkreślić, że w większości przekazów mówi się wprost o bohaterstwie Leonardo DiCaprio, choć w rzeczywistości był on jedynie jedną z osób, które wspólnie wynajęły jacht pływający u wybrzeży Wspólnoty Saint-Barthélemy. To terytorium zależne Francji leżące w Małych Antylach (na wschód od Portoryko, na północ od Gwadelupy).

Jak pisze USA Today, łódź DiCaprio i jego znajomych odebrała sygnał od statku wycieczkowego Club Med. Ich jednostka była jedyną w tej okolicy, która mogła podjąć jakiekolwiek poszukiwania. Grupa przyjaciół szybko podjęła słuszną decyzję i – co faktycznie zakrawa na cud – godzinę po zmroku odszukała rozbitka. Media podkreślają, że osoba ta znajdowała się poza burtą przez 11 godzin, a chwilę po jej wyciągnięciu w okolicy rozpętał się spory sztorm.

