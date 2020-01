Ten sam garnitur na Oscary, Globy, BAFTA i inne gale. Phoenix chce zawstydzić Hollywood

Jeden z głównych kandydatów do Oscara za rolę pierwszoplanową w symboliczny sposób chce zaprotestować przeciwko zjawisku „fast fashion” i nieustannemu kupowaniu nowych ubrań. Świadomy szkód, jakie biznes odzieżowy wyrządza środowisku naturalnemu, postanowił wstrzymać się z zakupami kolejnych garniturów w najbliższych miesiącach.

Wyobrażacie to sobie? Podczas gdy koleżanki i koledzy całymi tygodniami główkują nad wartymi miliony kreacjami od najmodniejszych projektantów, Joaquin Phoenix na wszystkie najważniejsze gale przemysłu filmowego zamierza pójść w jednym i tym samym garniturze.

Fanów aktora nie powinno to właściwie dziwić. Weganinem jest od około trzeciego roku życia, a w róznego rodzaju kampanie na rzecz środowiska naturalnego włącza się od lat. Był m.in. producentem filmu dokumentalnego „The Animal People”, obnażającego walkę przemysłu spożywczego z aktywistami dążącymi do zakazania eksperymentów na zwierzętach. Uczestniczył też w akcji PETA „Wszyscy jesteśmy zwierzętami”. Ostatnio, na rozdaniu Złotych Globów zresztą, poprosił kolegów i koleżanki z Hollywood o ograniczenie podróży samolotami. Jasne, to drobne gesty, ale wymagające pewnego sprzeciwu wobec własnego środowiska.

