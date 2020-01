Antoni Królikowski pokazał zdjęcie z ojcem. „Już w niedzielę razem”

„Tato" – tak zdjęcie z Pawłem Królikowskim podpisał jego syn Antoni. Fotografia powstała na planie jednego z polsatowskich seriali, co wynika z komentarza zostawionego przez administratora konta „W rytmie serca”. „Już w niedzielę razem w naszym serialu” – czytamy, a zapowiedź wspólnego występu to nie lada gratka dla fanów talentów aktorskiej rodziny Królikowskich. Widzowie zdają się tęsknić szczególnie za seniorem rodu, który od połowy grudnia przebywa w szpitalu. Internauci zostawili pod postem wiele wyrazów wsparcia oraz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia dla aktora, który sławę zyskał nie tylko dzięki serialowym i filmowym produkcjom, ale również za sprawą show „Twoja twarz brzmi w znajomo” , w którym pełni funkcję jurora.

Zdrowotne problemy Pawła Królikowskiego

Przypomnijmy, finał poprzedniego sezonu „Twoja twarz brzmi znajomo” odbył się bez Pawła Królikowskiego. Po powrocie do programu aktor tłumaczył, że wynikało to z jego złego stanu zdrowia. – Na początku maja nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej – powiedział Paweł Królikowski we wrześniu tego roku, podczas ostatniego odcinka programu. – Musiałem więc coś z tym zrobić, spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam mi uratowali życie, uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek i okazało się, że mogę żyć, że mogę z wami się spotykać – dodał. Wspomniany prof. Mirosław Ząbek specjalizuje się w neurochirurgii i neurotraumatologii oraz pracuje w Szpitalu Bródnowskim.

Aktor już w 2015 roku zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak podawał tygodnik „Na żywo”, po ugryzieniu przez kleszcza zaczął mieć bóle głowy oraz wymiotował. Wówczas na niepokojące objawy, do których doszły kłopoty ze wzrokiem, uwagę zwróciła jego żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu.

