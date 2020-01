Pamiętacie psa z „ludzką mimiką”? Internauci twierdzą, że jest podobny do Setha Rogena

Zestawienia zdjęć Noriego i Setha Rogena pojawiły się w kilka dni temu i szybko stały się viralem w mediach społecznościowych. Aktor znany z ról w filmach takich jak „Ja, ty i on”, „Wpadka” czy „Steve Jobs” przywołał komentarze internautów mówiące, że „wygląda jak pies” i żartobliwie dodał, że nie mógł usłyszeć większego pochlebstwa. Na odpowiedź właścicieli czworonoga nie trzeba było dłużej czekać. „Seth Rogen uważa, że jesteśmy bliźniakami” – napisali w imieniu Noriego. Internauci zaczęli się z kolei zastanawiać, czy popularne zwierzę ma szansę na występ w filmie u boku Regana.

Pies z „ludzką mimiką”

Właściciele Nori – Kevin Hurless i Tiffany Ngo – przyzwyczaili się do tego, w jaki sposób wygląda ich zwierzę. Pies ma wielkie oczy i mimikę, która… przypomina ludzką. Na wielu zdjęciach zwierzę wygląda jakby się uśmiechało. – Kiedy był szczeniakiem wciąż do nas ktoś podchodził i zadawał pytania. Stało się to rzadsze, gdy się zestarzał, ale często słyszymy, że ma „ludzką twarz i oczy” – opisał Kevin w jednym z wywiadów.

Właściciele psa utworzyli zwierzęciu profil na Instagramie, aby chętni mogli śledzić jego codzienne przygody. – To właśnie tutaj otrzymujemy mnóstwo komentarzy na temat jego ludzkich cech – poinformowała Tiffany Ngo. Kilka miesięcy temu zdjęcie psa zostało opublikowane na Twitterze. Dla ponad tysiąca internautów było na tyle wyjątkowe, że zdecydowali się udostępnić je w mediach społecznościowych. W ubiegłym roku Kevin i Tiffany przygarnęli kolejnego psa. Oba zwierzaki stały się wspaniałymi kompanami.

