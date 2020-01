Beata Tadla pokazała zdjęcie sprzed lat. „Od czasów prehistorycznych nic się pani nie zmieniła”

„A w czasach prehistorycznych identyfikatory WOŚP wyglądały tak! (podczas pierwszego finału jeszcze ich nie było, więc się ma pamiątkę)” – napisała Beata Tadla na Instagramie. W dalszej części wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych dziennikarka zaapelowała o to, by wspierać orkiestrę. „Nawrzucajmy dziś wolontariuszom ile się da” – zachęcała. Beata Tadla do postu dołączyła zdjęcie sprzed lat. „Od czasów prehistorycznych nic się pani nie zmieniła”, „Piękna jak zawsze”, „Piękna historia. Będzie co wnukom pokazywać i opowiadać” – komentowali internauci.

28. finał WOŚP

W niedzielę odbywa się 28. finał WOŚP. Po godzinie 15.00 Jerzy Owsiak przekazał, że zebrano dotychczas ponad 24 mln zł. Oprócz tradycyjnego wrzucania pieniędzy do puszek wolontariuszy, WOŚP można wesprzeć m.in. wysyłając SMS o treści SERCE na numer 75565, a także za pomocą wpłaty online. Wszystkie informacje są dostępne na stronie fundacji.

