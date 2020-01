Czekacie na drugi sezon „Wiedźmina”? Henry Cavill ma dla was wiadomość

Fani dopiero co ochłonęli po premierze pierwszego sezonu „Wiedźmina”, a już niebawem ruszają zdjęcia do kolejnej odsłony przygód Geralta z Rivii. Potwierdził to Henry Cavill, który po niemal miesięcznej przerwie opublikował post w mediach społecznościowych i zapowiedział powrót do pracy na planie.

– Hej wszystkim, wróciłem – mówi na początku filmiku Henry Cavill, który poprzedni post opublikował 20 grudnia, a więc miesiąc temu. Aktor udostępnił na Instagramie nagranie ze spaceru, a materiał doczekał się już ponad czterech milionów reakcji. Brytyjczyk przyznał, że miał przerwę świąteczną, ale najwyższy czas „wrócić do pracy”. Potwierdził także, że trwają przygotowania do drugiego sezonu „Wiedźmina” i przy okazji podziękował za pozytywny odbiór pierwszej części produkcji. Aktor ma również dobrą wiadomość dla tych, którzy już nie mogą doczekać się materiałów z planu – te będą regularnie pojawiały się na profilu 36-latka. Kiedy premiera drugiego sezonu „Wiedźmina”? Powstanie drugiego sezonu serialu „Wiedźmin” Netflix ogłosił oficjalnie jeszcze przed premierą pierwszego sezonu. Zgodnie z informacjami, do których dotarł portal Variety, podobnie jak pierwszy sezon, drugi ma mieć 8 odcinków. Data premiery drugiego sezonu nie została jeszcze podana do wiadomości Wiadomo jednak, że prace na planie rozpoczną się w lutym 2020 roku. Biorąc pod uwagę, że prace na planie pierwszego sezonu ruszyły w listopadzie 2018 r., prawdopodobną datą premiery kolejnych odcinków „Wiedźmina” jest wiosna 2021 r. Galeria:

Nowe MEMY inspirowane „Wiedźminem” Netfliksa O czym będzie drugi sezon Wiedźmina? Na temat fabuły drugiego sezonu mamy do tej pory niewiele potwierdzonych informacji. Na pewno 2. sezon opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Dlatego z pewnością pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”. „O drugim sezonie mogę powiedzieć tyle, że, opowiadana w nim historia będzie znacznie bardziej skoncentrowana. Historia będzie silniejsza, ponieważ wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w pierwszym sezonie, faktycznie zaczynają przynosić efekty w drugim” – zdradziła Lauren S. Hissrich w wywiadzie z portalem GamesRadar+. „Postacie zaczynają spotykać się i wchodzić w interakcje. Czasami idzie im dobrze, a czasami źle. Ale to trochę tak, jakby wszystkie te elementy składowe, które stworzyliśmy dla świata, zaczęły wreszcie łączyć się w coś bardziej konkretnego” – dodała. Pojawiają się również informację, że niektóre opowiadania, które nie znalazły się w pierwszej części serialu mogą trafić do kolejnego sezonu. Sama Lauren S. Hissrich jeszcze przed premierą pierwszego sezonu uspokajała fanów na Twitterze, mówiąc, ze niektóre opowiadania mogą pojawić się później. Z nieoficjalnych informacji do jakich dotarł portal „Redanian Intelligence” wynika, że w drugim sezonie możemy zobaczyć zmodyfikowaną wersję opowiadania „Ziarno Prawdy”, które jest jednym z ulubionych opowiadań Hissrich, o czym również pisała na Twitterze. Wiadomo też, że w drugim sezonie „Wiedźmina” ponownie pojawi się Royce Pierreson, który w serialu gra czarodzieja Istredda. To daje podstawy podejrzeniu, że znajdziemy w nim wątki z opowiadania „Okruch Lodu”. Obsada i ekipa Netflix oficjalnie potwierdza, że w drugim sezonie zobaczymy ponownie Henry’ego Cavilla w roli Geralta, Anyę Chalotrę jako Yennefer i Freyę Allan jako Ciri. Oprócz tego, jak poinformowali sami aktorzy, powrócą Royce Pierreson jako Istredd i MyAnna Buring jako Tissaia de Vries. Showrunnerką serialu oczywiście nadal pozostanie Lauren S. Hissrich, a jednym z producentów wykonawczych ponownie będzie Tomek Bagiński. Wiadomo też, że na planie pojawi się nowa specjalistka od kostiumów. Lucinda Wright ma zastąpić Tima Aslama. Czytaj także:

