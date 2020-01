„Westworld” powraca z trzecim sezonem. Jest data premiery i zwiastun

W najnowszym sezonie „Westworld” ponownie wystąpią: Evan Rachel Wood jako Dolores, nagrodzona Emmy Thandie Newton jako Maeve, Ed Harris jako Człowiek w Czerni, Jeffrey Wright jako Bernard, Tessa Thompson jako Charlotte, Luke Hemsworth jako Stubbs, Simon Quarterman jako Lee Sizemore i Rodrigo Santoro jako Hector Escaton. Do obsady w tym sezonie dołączyli: Aaron Paul (seriale Breaking Bad, BoJack Horseman), Vincent Cassel (Czarny łabędź), Lena Waithe (serial HBO A Black Lady Sketch Show, Specjalista od niczego), Scott Mescudi (Need for Speed), Marshawn Lynch (serial Brooklyn 9-9), John Gallagher Jr. (seriale HBO Newsroom, Olive Kitteridge), Michael Ealy (Stumptown) i Tommy Flanagan (Synowie Anarchii). Premiera trzeciego sezonu serialu HBO „Westworld” odbędzie się w Polsce 16 marca. Sezon liczyć będzie 8 odcinków.

Autorami serialu są Jonathan Nolan i Lisa Joy, którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych wraz z J.J. Abramsem, Atheną Wickham, Richardem J. Lewisem, Benem Stephensonem i Denisem Thé. Za produkcję odpowiadają firmy: Kilter Films i Bad Robot Productions we współpracy z Warner Bros. Television. Serial oparty jest na filmie autorstwa Michaela Crichtona.

Nagrody Emmy

Pierwsze dwa sezony „Westworld” otrzymały łącznie 42 nominacje do nagród Emmy. 20 nominacji dla drugiego sezonu przyniosło trzy statuetki Emmy, w takich kategoriach jak: najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym (dla Thandie Newton), najlepsza charakteryzacja w serialu kręconym jedną kamerą (naturalna) oraz najlepsze fryzury w serialu kręconym jedną kamerą.

