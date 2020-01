Aktorka skrytykowała irański rząd. „Jesteśmy zakładnikami”

„Walczyłam z tym snem przez długi czas i nigdy go nie akceptowałam. Nie jesteśmy obywatelami. Nigdy nimi nie byliśmy. Jesteśmy niewolnikami” – napisała Taraneh Alidoosti na Instagramie, jednocześnie zmieniając swoje zdjęcie profilowe na czarne tło, by tak oddać hołd ofiarom protestów odbywających się już od listopada. Dodała zarazem, że czarny kolor nie ma nic wspólnego z „oficjalną”, narodową żałobą po śmierci generała Kasema Sulejmaniego. Aktorka, która wystąpiła m.in. w nagrodzonym Oscarem filmie „Klient” nawiązała do antyrządowych strajków, których motywem przewodnim w ostatnich dniach jest sprzeciw wobec zestrzelenia przez irańskie wojsko samolotu ukraińskich linii lotniczych.

Wpis 36-letniej aktorki zniknął już z mediów społecznościowych. Alidoosti w żaden sposób nie skomentowała tego wydarzenia wiec nie wiadomo, czy jest to rodzaj cenzury. Konto gwiazdy kina obserwuje już 5,8 mln użytkowników.

Katastrofa samolotu

Do katastrofy samolotu należącego do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines doszło 8 stycznia zaledwie kilka minut po starcie. Z danych portalu Flightradar24 wynika, że zniknął z radarów po 4 minutach od startu. Rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh przekazał, że maszyna spadła na ziemię pomiędzy miejscowościami Szahriar i Parand. Do katastrofy samolotu doszło 8 stycznia.

Ukraińskie linie lotnicze poinformowały, że na pokładzie Boeinga było 176 osób – 167 pasażerów oraz 9 członków załogi. Nikogo nie udało się uratować. Wśród ofiar jest 82 obywateli Iranu, 63 obywateli Kanady, 11 obywateli Ukrainy (2 pasażerów oraz załoga), 10 obywateli Szwecji, 4 obywateli Afganistanu, 3 obywateli Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

