Będzie trzeci sezon serialu „Ty”? Jest oficjalny komunikat Netfliksa

W jednym z ostatnich wywiadów Penn Badgley (aktor wcielający się w rolę głównego bohatera – socjopatycznego Joe Goldberga) zasugerował, że trwają pracę nad trzecim sezonem serialu. – Nie wydaje się taką samą osobą, nie wydaje się tym samym rodzajem drapieżnika – mówił aktor o postaci Love w rozmowie z Entertainment Tonight. – Odważę się, myślę, że w trzecim sezonie... O Boże – urwał nagle Penn Badgley zdając sobie sprawę, że Netflix nie potwierdził jeszcze oficjalnie, że będzie kontynuacja serialu. Domysły o możliwych kolejnych odcinkach produkcji pojawiły się już wcześniej – zakończenie ostatniego odcinka drugiego sezonu sugerowało, że historia Willa i Love, którzy spodziewają się dziecka będzie miała swój ciąg dalszy.

We wtorek 14 stycznia Netflix potwierdził, że trwają prace nad trzecim sezonem serialu. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy na platformie pojawią się premierowe odcinki „Ty”.

O czym jest serial „Ty”?

W pierwszym sezonie „Ty” inteligentny księgarz Joe Goldberg traci głowę dla początkującej pisarki Beck i konsekwentnie wciela w życie plan, który pozwoli mu się do niej zbliżyć. Wkrótce jego zauroczenie przeradza się w obsesję. W drugim sezonie nowy Joe czyli Will Bettelheim przyjechał do Los Angeles, by zrobić sobie przerwę. Tutaj próbuje zacząć żyć od nowa, jednak przeszłość znów daje o sobie znać. Na jego drodze staje piękna Love, która jak się potem okaże ma za sobą trudną przeszłość a jej więzi rodzinne można okreslić jako wyjątkowo skomplikowane.

