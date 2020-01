Bogusław Linda przyszedł na premierę filmu „Psy 3” z córką. Tak wygląda Aleksandra

Bogusław Linda na planie filmu „Kroll” poznał Lidię Popiel, z którą ma córkę Aleksandrę. 28-latka zajmuje się głównie modelingiem, idąc tym samym w ślady swojej matki, która pod koniec lat 70. robiła karierę we Francji. Córka aktora inspiruje się także działalnością ojca, a widzowie oglądali ją już w filmach „Totem” oraz „Diablo. Wyścig o wszystko”. W najnowszym filmie Pasikowskiego wcieli się w rolę Janki.

O czym jest film „Psy 3"

Akcja najnowszego filmu z serii toczyć ma się współcześnie. Franz Maurer (w tej roli Bogusław Linda) wychodzi z więzienia, na które skazany został po zabójstwie w hotelu w „Psach 2. Ostatnia krew”. W kolejnej odsłonie kultowego filmu z lat 90 pojawią się także Marcin Dorociński, Cezary Pazura, Bogusław Linda i Artur Żmijewski. Do obsady dołączą również Mirosław Baka oraz Jan Frycz. Ten drugi zdradził już co nieco ze swojej roli. Jego bohater miał poznać Franza Maurera w „starych, dobrych czasach służb”, kiedy kontakty były „najlepszą walutą”. Jak zamierza wykorzystać te znajomości? Tego dowiemy się po 17 stycznia 2020 roku – wtedy film trafi do kin.

Film „Psy” miał w reżyserii Władysława Pasikowskiego, a wyprodukowany przez Juliusza Machulskiego, miał swoją premierę 20 listopada 1992 roku. Był najbardziej kasowym polskim filmem lat 90. XX wieku i określany jest mianem kultowego. W 1994 roku produkcja doczekała się sequela pod tytułem „Psy 2. Ostatnia krew”.

