Rosyjska wersja „Toss a coin to your Witcher” podbija sieć. Sami oceńcie

„Toss a coin to your Witcher”, czyli innymi słowy „Grosza daj Wiedźminowi” została napisana specjalnie na potrzeby „Wiedźmina”. W produkcji wykonywał ją Joey Batey, czyli serialowy Jaskier. Nagrania z oryginałem mają już kilkanaście milionów wyświetleń na YouTube, a rosyjska wersja nie radzi sobie wiele gorzej. Przeróbka w wykonaniu chóru z Omska wraz z początkiem stycznia trafiła do sieci i ma już 1,6 mln odtworzeń. Pod materiałem pojawiło się już wiele komentarzy, w tym autorstwa polskich internautów. „Uderza do głowy i serca. Piękna wersja” – czytamy w jednym z komentarzy. „Wspaniałe wykonanie! Pozdrowienia od braci Słowian z Polski!” – napisał ktoś inny.

Serialowy Jaskier i gra na lutni

Brytyjski aktor Joey Batey pochodzi z wyjątkowo muzykalnej rodziny. Jak opowiadał w wywiadzie z 2014 roku, jego mama przed podaniem obiadu często kazała dzieciom grać na instrumentach. Dopiero wtedy mogły liczyć na posiłek. W ten sposób, jak mówił, nauczył się gry na „wielu, wielu” różnych „ustrojstwach”. Dlatego też nie miał większych oporów przed nauką gry na lutni. Przydało mu się to przy pracy nad spektaklem teatralnym „Wolf Hall and Bring Up the Bodies”. Batey nie mógł jednak podejrzewać, że kiedyś opłaci mu się to przy castingu do roli przyjaciela wiedźmina Geralta.

