„Dom Smoka” – prequel „Gry o tron”. Wiadomo, kiedy zobaczymy serial o rodzie Targaryenów

„Dom Smoka” (ang. „House of the Dragon”), prequel „Gry o tron” produkcji HBO, jest na dobrej drodze do debiutu w 2022 roku - przekazał w rozmowie z portalem Deadline prezes HBO Casey Bloys.

Prezes HBO poinformował w wywiadzie dla Deadline podczas TCA (Television Critics Association) przekazał, że George R.R. Martin i Ryan Condala „zaczęli już pisać” scenariusz. – Przypuszczam, że efekty zobaczymy w 2022 roku – podkreślił Bloys. – Oczywiście jest to ogromny, skomplikowany projekt – powiedział, dodając, że nie ma jeszcze informacji o tym, kiedy ruszą castingi do serialu. „Dom Smoka” oparty będzie na powieści z sagi „Pieśń lodu i ognia” Martina „Ogień i krew”. Akcja rozgrywać się będzie 300 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w „Grze o tron” . Osią wydarzeń będą losy rodu Targaryenów, bogatego w przodków Daenerys. Showrunnerami produkcji zostali „weteran” serialu „Gra o tron” Miguel Sapochnik i sam Condal. Pełnią także rolę producentów wykonawczych wraz z Martinem i Vince'em Gerardisem. „Dom Smoka” to jeden z czterech planowanych początkowo przez HBO spinoffów „Gry o tron” . Inne projekty zostały jednak na razie zawieszone. – Myślę, że wprowadzenie do naszej oferty „Domu Smoka” jest teraz naszym priorytetem. Nie ma żadnych innych migających zielonych świateł. Kiedyś – kto wie – ale nie ma teraz żadnych bezpośrednich planów. Wszyscy koncentrujemy się na tym jednym projekcie – podkreślił Bloys. Czytaj także:

Rosyjska wersja „Toss a coin to your Witcher” podbija sieć. Sami oceńcie