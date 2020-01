Prezenterka naśmiewała się z wyglądu Joaquina Phoenixa. Teraz przeprasza

Joaquin Phoenix, który niedawno nagrodzony został Złotym Globem dla najlepszego aktora za rolę w filmie "Joker" Todda Phillipsa, urodził się z jednostronnym częściowym rozszczepem wargi. Nazywamy tak szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę. Już we wczesnym dzieciństwie aktor przeszedł operację, po której pozostała mu niewielka blizna.

Wendy Williams w jednej z części swojego programu, nazywanej „Hot Topic” , mówiła o urodzie Joaquina Phoenixa. – Ma ten dobry nos, który opada w dół. Wygląda, jakby był z niego zadowolony – mówiła. Zwróciła uwagę, że gdy aktor się ogoli, widać jego bliznę nad górną wargą. – Ma jedną z tych, jak to się nazywa, rozszczepioną wargę, rozszczepione podniebienie – kontynuowała. Następnie próbowała to pokazać, poprzez pociągnięcie swoją dłonią własnej wargi. – Ma to, ma to. Uważam, że to jest bardzo atrakcyjne – dodała.

Zachowanie Williams spotkało się z ostrą krytyką. Jej słowa skomentował m.in. Adam Bighill, gracz futbolu amerykańskiego z Winnipeg Blue Bombers, który urodził się z rozszczepem wargi i podniebienia, podobnie jak jego syn. Sportowiec udostępnił na Twitterze część programu Williams i napisał: „To Wendy Williams, która naśmiewa się z ludzi z rozszczepem wargi i podniebienia w swoim programie telewizyjnym. Czy to żart? Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, aby skończyć ze znęcaniem się. Platforma, jakiej ona jest częścią, ponosi jeszcze większą odpowiedzialność. To jest po prostu okropne” . Bighill pisał o programie aż do momentu, gdy Williams postanowiła przeprosić za swoje słowa.

„Chcę przeprosić całą społeczność dotkniętą tą wadą” – napisała, dodając, że przekazała darowiznę na organizacje Operation Smile i American Cleft Palate. Zachęciła także widzów swojego programu do przekazywania datków i zgłębiania wiedzy na temat rozszczepu wargi i podniebienia.

