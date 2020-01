Adele zrzuciła prawie 45 kg. Jej trenerka ujawniła szczegóły

– Zielone soki i 1000 kalorii dziennie – tak wyglądała dieta Adele według jej trenerki personalnej Camili Goodis. Dodatkowo, piosenkarka, znana z hitów takich jak „Hello” czy „Rolling in the Deep” trzymała się codziennych treningów. – Myślę jednak, że 90 proc. sukcesu u Adele było spowodowane dietą – zmniejszeniem dziennej zalecanej dla kobiet dawki spożycia kalorii z 2 tysięcy do tysiąca. Efekt jest taki, że nie wygląda za szczupło – wygląda niesamowicie – podkreśliła Goodis.

Jak się okazuje, Camila Goodis poznała Adele dzięki żonie Robbiego Williamsa, Aydzie. Ayda, Adele i Camila odbyły nawet pierwszą sesję treningową w domu gwiazdy Take That w Los Angeles.

Przypomnijmy, Adele w 2012 roku urodziła syna Angelo Jamesa. Ojcem dziecka był wieloletni partner artystki Simon Konecki. W kwietniu 2019 roku doszło do separacji, a we wrześniu piosenkarka złożyła papiery rozwodowe. Szacuje się, że artystka sprzedała do tej pory około 40 mln albumów i 50 milionów singli. Czyni to Adele jedną z najlepiej sprzedających się artystów w historii.

