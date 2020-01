75-letni polski aktor został ojcem? „Nie byłoby w tym nic zdrożnego”

W czwartek 16 stycznia w mediach pojawiła się informacja, że 75-letni Henryk Talar został niedawno ojcem. Trzy miesiące temu na świat miał przyjść jego syn. W rozmowie z Faktem aktor stanowczo zaprzeczył tym rewelacjom. – Oficjalnie dementuję. Nie zostałem trzy miesiące temu ojcem! Nie byłoby w tym nic zdrożnego, a nawet otarłbym się o cud, gdybym został ojcem w wieku 75 lat. Jest taki żart: zdrada do 60-tki jest grzechem, po 60-tce cudem – wyjaśnił aktor.

Henryk Talar przyznał, że rozmawiał z dziennikarką o „Archiwiście” - nowym serialu TVP, w którym zagra jedną z głównych ról, jednak rozmowa była mało satysfakcjonująca, dlatego poprosił o zadanie ostatniego pytania. Dotyczyło ono jego życiowego osiągnięcia. – W odpowiedzi połączyłem moją prawdę (ojcostwo) z tym, po co zostało zadane to pytanie. Żeby trochę porechotać i dostosować się do odbioru. Przypuszczałem, że może stać się tak, jak się stało...I poszło pele mele duperele, a z rozmowy o sztuce NIC! Nic dosłownie nie zostało. Dziennikarka, decydenci z gazety, mieli jeszcze szansę przed drukiem, aby zadać pytanie u źródła, czy to prawda albo przynajmniej autoryzować to, czego nie było, czyli rozmowy o sztuce – zaznaczył aktor.

Kim jest Henryk Talar?

Urodzony w 1969 roku Henryk Talar ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Popularność przyniosła mu rola gestapowca Johanna Heimanna w „Polskich drogach” oraz Forsta, zastępcy komisarza gdańskiej policji w „Na kłopoty Bednarski”. Zagrał także w wielu filmach i serialach m.in. "Klerze", "Ojcu Mateuszu", "Sępie", "Szatanie z siódmej klasy" czy "Na dobre i na złe". Jako aktor jest wieloletnim współpracownikiem Teatru Polskiego Radia. W latach 80. był lektorem starych kreskówek o Kubusiu Puchatku, podkładał także głos pod postać Aleksandra w "Pszczółce Mai". W roku 2000 podłożył głos do znanej gry cRPG Baldur’s Gate II: Cienie Amn.

Czytaj także:

Dawid Ogrodnik zagra ks. Jana Kaczkowskiego. Pokazano jego zdjęcie w sutannie