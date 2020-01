„Chilling Adventures of Sabrina”. Zobacz zwiastun 3. sezonu serialu

Serial Netfliksa opowiadający o przygodach Sabriny Spellman, nastoletniej czarownicy, znacznie różni się od oryginału. Przede wszystkim jest znacznie mroczniej. Główna bohaterka musi okiełznać swoją dwoistą naturę pół-czarownicy, pół-śmiertelnika, podczas walki z siłami zła, które zagrażają jej, jej rodzinie oraz całemu światu.

W głównej roli pojawia się wspaniała Kiernan Shipka, która ujęła szerszą publiczność już jako aktorka dziecięca, pojawiając się jako Sally Draper w serialu „Mad Men” . W obsadzie „Chilling Adventures of Sabrina” znaleźli się także: Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Richard Coyle i Miranda Otto.

Ze zwiastuna trzeciego sezonu serialu dowiadujemy się, że zachwiana została równowaga zarówno na Ziemi jak i w piekle i niebie, a Sabrina musi jakoś to wszystko okiełznać. Jak? Oczywiście „wypełniając swoje przeznaczenie” , co nie do końca jej się podoba. Wygląda jednak na to, że piekło będzie miało nową królową.

