56-letnia Tatum O'Neal cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów. Aktorka pokazała zdjęcia obrażeń

„Życie z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Blizna po upadku na prawym biodrze. Blizna po operacji pleców sprzed ośmiu lat. Moja blizna po ostatniej operacji pleców w lutym” – napisała aktorka na Instagramie, publikując zdjęcie, ukazujące obrażenia. „Wszystkie czerwone ślady są wynikiem okładów rozgrzewających. Prawdopodobnie powinnam z nich trochę zrezygnować. Wierzcie lub nie, to ja, gdy czuje się nieco lepiej. Pozdrowienia dla wszystkich, a reumatoidalne zapalenie stawów niech idzie się piep***” – dodała.

W sobotę 56-letnia aktorka udostępniła w sieci zdjęcie z jednym ze swoich psów. W poście do zdjęcia poinformowała, że przebywa na leczeniu ale czuje się już lepiej. „Nienawidzę pisać SMS-ów, bo moje ręce są do dupy... więc jeśli nie odpiszę, to nic osobistego” – podkreśliła.

O'Neal ujawniła niedawno, że po raz pierwszy choroba dała o sobie znać, gdy miała ponad 40 lat. Zaczęła wówczas boleć ją szyja, plecy i kolano, które po operacji nie chciało się zagoić. – Ból zmieniał się i zmieniał też lokalizację. To było przerażające – mówiła w wywiadzie dla Arthritis Foundation. Później aktorka zaczęła mieć problemy z chodzeniem. W końcu zdiagnozowano u niej reumatoidalne zapalenie stawów. – To był smutny dzień – przyznała.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba o podłożu autoimmunologicznym – oznacza to, że układ odpornościowy organizmu niszczy własne komórki, co skutkuje chorobami konkretnych narządów i układów. W RZS objawy dotyczą najczęściej układu ruchu – choroba dotyka m.in. stawów rąk i nóg, a w późniejszych stadiach wszystkich stawów. Leczenie RZS skutecznie zmniejsza objawy oraz hamuje niszczenie stawów, jednak nie prowadzi do cofnięcia powstałych destrukcji i całkowitego wyleczenia.

