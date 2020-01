Lody o smaku „Netflix & Chill”. Mają podbić podniebienia fanów binge-watchingu

Polskich fanów lodów i Netfliksa musimy na początku nieco zasmucić – Ben & Jerry raczej nieprędko wprowadzi swój najnowszy produkt na nasz rynek. Informacja o tak nietypowej współpracy zelektryzowała jednak amatorów słodyczy i seriali. Co właściwie skrywa się pod nazwą „Netflix & Chill”? Będą to lody tworzone na bazie masła orzechowego, zmiksowanego ze słonymi preclami i kawałkami masy do ciasta brownie. „Zupełnie tak jak z Netfliksem, każdy znajdzie tam coś dla siebie” – reklamował twórca lodów.

Firma swoje hasło wzięła sobie mocno do serca. Stworzyła nawet wersję lodów bez mleka, by smakiem mogły cieszyć się też osoby z nietolerancją laktozy oraz weganie. Informacja o opracowaniu „serialowego” smaku lodów pojawiła się w sieci w środę 15 stycznia. Od tego czasu fani zdążyli zasypać producenta pytaniami o datę premiery nowego produktu. Ben & Jerry ujawniło jedynie, że lody trafią do „zamrażarek w twojej okolicy” w „niedalekiej przyszłości”.

Czytaj także:

Joey Batey zdaje test z polskości. Jak poradził sobie nowy Jaskier?Czytaj także:

Nie będzie 3. sezonu serialu „Mindhunter”? Netflix wydał oświadczenieCzytaj także:

„Chilling Adventures of Sabrina”. Zobacz zwiastun 3. sezonu serialu