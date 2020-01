Co oglądać na HBO w lutym? Oto, jakie produkcje pojawią się w serwisie

W nadchodzących tygodniach pojawi się na HBO GO wyczekiwany dokument „McMiliony” , a także 11. sezon serialu „Współczesna rodzina” i nominowany do Oscara za najlepszą piosenkę obraz „Rocketman” , opowiadający o wczesnych latach życia Eltona Johna. Co jeszcze będziemy mogli obejrzeć?

„Santos Dumont” – premiera finałowego odcinka 12 lutego

Składający się z sześciu odcinków serial opowiadający historię życia Alberto Santosa-Dumonta, pochodzącego z brazylijski pioniera lotnictwa.



„Batwoman” – kontynuacja

Serial przygodowy, którego bohaterka przyjmuje rolę Batwoman, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem.



„Babilon Berlin”, sezon 2 – kontynuacja

Drugi sezon trzymającego w napięciu serialu kryminalnego opartego na bestsellerowym cyklu powieści Volkera Kutschera.



„Pohamuj entuzjazm”, sezon 10 – kontynuacja

Dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David.



„Avenue 5” – kontynuacja

Serial komediowy, w którym Hugh Laurie wciela się w postać kapitana turystycznego statku kosmicznego.



„Potwór z bagien” – kontynuacja

Badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie Abby Arcane musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna.



„Brytania”, sezon 2 – kontynuacja

Widowiskowy serial historyczny, opowiadający o próbach zdobycia przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii.



„Work in Progress” – kontynuacja

Zmagająca się z przeciwnościami losu starzejąca się lesbijka wchodzi w związek, który zmienia jej podejście do życia.



„Nowy Papież” (2019) – kontynuacja

Jude Law i John Malkovich w kontynuacji nominowanego do Złotego Globu serialu „Młody papież”.



„Ray Donovan”, sezon 7 – kontynuacja

Siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych ludzi.



„Outsider” – kontynuacja

Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga.



„Słowo na L: Generacja Q” – kontynuacja

Kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o nieheteroseksualnych kobietach.



„All American” sezon 2 – kontynuacja

Drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.



„Wampiry: Dziedzictwo” sezon 2

Drugi sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami, uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.



„Wieczór gier” – premiera 29 lutego

Grupa przyjaciół, regularnie spotykająca się na wspólne gry, usiłuje rozwiązać tajemnicę morderstwa. Rachel McAdams w jednej z głównych ról.



„Men in Black: International” – premiera 23 lutego

Agenci MIB wracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem z kosmosu. Chris Hemsworth oraz Tessa Thompson w rolach głównych.



„Brightburn: Syn ciemności” – premiera 16 lutego

Horror z elementami kina science fiction o tajemniczym przybyszu z kosmosu, który sieje na Ziemi spustoszenie.



„Romeo i Julia: Poza słowami” – premiera 13 lutego

Oryginalna adaptacja największego dzieła Szekspira w wykonaniu tancerzy brytyjskiego The Royal Ballet.



„Współczesna rodzina” sezon 11 – premiera pierwszego odcinka 9 lutego, kolejne w niedziele

Jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny.



„Rocketman” – premiera 9 lutego

Elton John (Taron Egerton) urodził się w małym angielskim miasteczku jako Reginald Dwight. Chłopak od dziecka wykazywał się ogromnym talentem muzycznym. Film pokazuje drogę artysty od nieśmiałego geniusza pianina do absolutnej międzynarodowej gwiazdy muzyki pop.Historia życia Eltona Johna, jednego z największych brytyjskich artystów estradowych.



„McMiliony” – premiera pierwszego odcinka 6 lutego, kolejne w czwartki

Sześcioodcinkowy serial dokumentalny HBO „McMiliony” to nieprawdopodobna acz prawdziwa historia kradzieży 24 milionów dolarów z loterii Monopoly organizowanej przez sieć McDonald's w latach 90. To również historia tajemniczego człowieka stojącego za całym tym oszustwem i agentach FBI, którzy poszli jego tropem.



„Szczypta romansu” – premiera 6 lutego

Carly (Meghann Fahy) i Jason (Luke Macfarlane) spotykają się w szkole dla kucharzy. Każde z nich jest bardzo ambitne i marzy o zostaniu najlepszym szefem kuchni, między nimi pojawia się także chemia. Jednak pewnego dnia chłopak znika bez wieści. Para spotyka się ponownie trzy lata później w popularnym programie kulinarnym. Mimo że darzą się ciepłymi uczuciami, muszą ze sobą rywalizować. Kiedy Carly i Jason docierają do finału, emocje zaczynają sięgać zenitu.



„Kraina cudów” – premiera 2 lutego

June jest urodzoną optymistką, dla której każdy dzień jest nową przygodą. Pewnego dnia dziewczynka o niezwykle rozwiniętej wyobraźni odkrywa ukryte w lesie wesołe miasteczko, które pełne jest niezwykłych atrakcji i mówiących zwierząt. Kiedy jednak niespodziewanie nadchodzą kłopoty, June i grupa jej nowych przyjaciół wyruszają w niezapomnianą podróż, aby uratować park.Czytaj także:

