Adele natchnęła Rebel Wilson? Aktorka odmieniona na nowym zdjęciu

39-letnia Rebel Wilson napisała 2 stycznia w poście na Instagramie, że rok 2020 będzie dla niej „rokiem zdrowia” . Podkreśliła też, że wprowadza duże i małe zmiany, aby osiągnąć swoje cele. „Włożyłam strój do ćwiczeń i poszłam na spacer. Celowo nawadniam się teraz na kanapie i staram się unikać cukru i fast foodów. To trudne po wakacjach, które właśnie miałam, ale zamierzam to zrobić” – podkreśliła.

Teraz jej trener Jono Castano zamieścił na swoim Instagramie aktualne zdjęcie Rebel Wilson, na którym wygląda ona znacznie szczuplej. Dodał także krótkie nagranie z siłowni. „Piątkowe wibracje z Rebel Wilson, która ćwiczy 7 dni w tygodniu” – napisał. „Jestem z ciebie dumny dziewczyno” – dodał.

