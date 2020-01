„Guns Akimbo”. Niepokojący zwiastun nowego filmu Daniela Radcliffe'a

„Guns Akimbo” opowiada o Milesie – programiście gier komputerowych, który odkrywa, że jest uczestnikiem pojedynku na śmierć i życie, transmitowanego na żywo w internecie. W zwiastunie widzimy, jak główny bohater budzi się z bronią przymocowaną gwoźdźmi do jego dłoni.

Oficjalna fabuła filmu, którą przedstawiają nam twórcy brzmi: „Reżyser Jason Lei Howden przepowiada przyszłość, która może nas wkrótce czekać: przechwycone transmisje na żywo z dronów, konkursy podobne do UFC oraz internetowe platformy do strumieniowania wideo, wykorzystywane do gladiatorskiej rozrywki na całym świecie. Gdy Miles porusza się w świecie Skizm, stawki i oceny nigdy nie były wyższe” .

„Guns Akimbo” wejdzie do polskich kin 13 marca.

Czytaj także:

Cezary Pazura o swojej roli w filmie „Psy 3. W imię zasad”. „Pan rozgoryczony życiem”