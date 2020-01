45 lat temu została miss. Trudno uwierzyć, jak teraz wygląda 63-letnia gwiazda

Tajwańska celebrytka podbiła internet swoim młodym wyglądem. 63-letnia obecnie gwiazda telewizji, aktorka i piosenkarka, z powodzeniem mogłaby konkurować z kobietami młodszymi o połowę. Chen Meifeng w 1975 roku wygrała konkurs piękności, do którego zgłosiła ją koleżanka. Pochodząca z Keelung miss początkowo nie wiązała jednak swojej przyszłości z pracą w mediach. Zaczęła pracę w banku, ale ponadprzeciętna uroda szybko otworzyła jej inne ścieżki kariery – Chen Meifen zaczęła występować w reklamach. Później przyszły propozycje filmowe i występy w telewizji.

Obecnie Chen jest gwiazdą mediów społecznościowych, zadziwiając internautów młodym wyglądem. Jaki jest jej sekret? – Zazwyczaj dodaję do zupy kilka plasterków imbiru. Sądzę, że to pomaga mi utrzymać skórę w dobrym stanie – mówiła w rozmowie z "Mail Online". Przyznała przy tym, że choć nie jest fanką fitnessu, odwiedza siłownię, by nie stracić formy. – Wiem, że muszę ćwiczyć. Zazdroszczę ludziom, którzy chodzą na siłownię z przyzwyczajenia. Ja nadal muszę się zmuszać czasami – zdradziła. Regularne wizyty w klubie fitness pomagają jej w zachowaniu idealnej figury – Chen waży 52 kilogramy.

