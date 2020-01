Finalistka „The Voice of Poland” prosi o pomoc. „Nie chcę przestać oddychać”

„Proszę, pomóżcie! Nie chcę przestać oddychać” – z kartką o takiej treści Maja Kapłon pojawiła się ostatnio na krótkim nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. Wokalistka, która dotarła do finału 8. edycji „The Voice of Poland” cierpi na zaawansowaną skoliozę idiopatyczną. Od dzieciństwa walczy ze skrzywieniem kręgosłupa i ma na swoim koncie kilkanaście operacji. Kilka ostatnich miesięcy to nieustanna walka o zdrowie Kapłon, która zaczęła uskarżać się na problemy z oddychaniem. Co więcej, pękł stalowy pręt podtrzymujący kręgosłup.

Koncert dla Mai

Zbiórka pieniędzy na leczenie artystki trwa w serwisie siepomaga.pl, gdzie udało się już zebrać nieco ponad 2,8 mln złotych. To tam Kapłon publikuje najnowsze informacje na temat stanu swojego zdrowia. „Wyziębiłam nogi przez otwarte okno, więc mam problemy z nerkami, ale nie da się inaczej, żebym mogła swobodnie oddychać. Muszę ćwiczyć płuca. Każda kreska więcej w pojemności płuc daje nadzieję, że wytrzymają do czasu operacji” – pisała w drugim tygodniu stycznia. Dodała, że cierpi na bóle bioder tak dokuczliwe, że często nie może przez nie spać. Podkreśliła jednak, że „najbardziej niepokojące jest kłucie w płucach” .

Skomplikowana i ratująca życie operacja kręgosłupa w Stanach Zjednoczonych została wyceniona na 5,5 mln zł. Oprócz zbiórki na siepomaga.pl, zaplanowano inne wydarzenia, podczas których można pomóc artystce. Już 24 stycznia w Klubie Stodoła odbędzie się koncert, a dochody ze sprzedaży biletu zostaną przeznaczone na pomoc Kapłon. Na scenie wystąpią m.in. Michał Szpak, Michał Szczygieł, Roksana Węgiel, Tomson, Zuza Jabłońska, Marcin Sójka czy 4dreamers.

