„Wiedźmin” najlepszym serialem Netfliksa. Rekordowe wyniki produkcji

Jak podaje serwis Variety, z komunikatu giełdowego podsumowującego ostatni kwartał 2019 wynika, że biorąc pod uwagę pierwsze sezony wszystkich seriali Netfliksa, to „Wiedźmin” odnotował największą oglądalność. Produkcję oglądano w 76 milionach gospodarstw domowych. Oznacza to, że 46 proc. subskrybentów platformy sięgnęło po adaptację prozy Andrzeja Sapkowskiego. Netflix przypomniał też, że serial „Wiedźmin” wpłynął na kulturę popularną oraz przyczynił się do wzrostu sprzedaży książek oraz gier o tym samym tytule. Co więcej, piosenka „Toss a coin to your Witcher” została przetłumaczona już na 15 języków i stała się viralem w internecie.

Zmiana metody liczenia

Warto jednak przypomnieć, że władze Netfliksa zmieniły definicję „widza”. Teraz jest to osoba, która włączyła daną produkcję i oglądała ją przez co najmniej dwie minuty. Zdaniem koncernu jest to czas wskazujący na to, że wybór serialu był zamierzony. Wcześniej pomiaru dokonywano na tych kontach, które oglądały odcinek lub film przez co najmniej 70 proc. czasu trwania produkcji.

Dziennikarze Variety wyliczyli, że liczba gospodarstw domowych liczona według nowej metodologii jest średnio o około 35 proc. wyższa niż ta powstająca przed zmianą metody obliczania. Tym samym wyniki podawane za ostatni kwartał nie mogą do końca dokładnie odzwierciedlać, które produkcje cieszyły się największą popularnością w perspektywie ostatnich lat.

