Russell Crowe ma posiadłość w Australii. Pokazał jej zdjęcie po pożarze

Pożary dały się we znaki mieszkańcom wielu regionów Australii, zmuszając ich do uciekania przed szalejącym żywiołem. Do zniszczeń doszło także na terenie posiadłości Russella Crowe'a, który wykorzystał media społecznościowe do prowadzenia zbiórki pieniędzy dla strażaków walczących z ogniem.

„Moja posiadłość 10 tygodni po tym, jak przeszedł ogień oraz podczas dzisiejszego poranka, po wielkim weekendowym deszczu” – napisał Russell Crowe na Twitterze, zestawiając dwa zdjęcia. Na jednym z nich widać połacie spalonej i wysuszonej ziemi, a na drugim zielony i dobrze nawodniony teren. Jeszcze w listopadzie aktor informował, że w wyniku pożaru stracił kilka budynków na terenie swojej posiadłości w Australii. Nie skupiał się jednak wyłącznie na swoim nieszczęściu, aktywnie promując zbiórkę środków dla strażaków-ochotników. Przypomnijmy, ze względu na pożary w Australii Crowe nie pojawił się na ceremonii rozdania Złotych Globów. Statuetkę dla najlepszego aktora w serialu „Na cały głos” odebrała za niego Jennifer Aniston, przy okazji czytając przemówienie przygotowane przez gwiazdora. „Nie lekceważmy tragedii, która dzieje się w Australii. Jest ona spowodowana zmianami klimatu. Musimy działać w oparciu o naukę i przenieść naszą globalną siłę roboczą na energię odnawialną oraz szanować naszą planetę za to wyjątkowe i niesamowite miejsce. W ten sposób wszyscy będziemy mieli przyszłość” – przekazał Crowe w przemowie cytowanej przez CNN. Czytaj także:

Strażacy mogą liczyć na wsparcie zwierząt. Ten pies uratował już kilka misiów koala