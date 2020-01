Terry Jones nie żyje. Członek legendarnej grupy Monty Python miał 77 lat

W oświadczeniu rodzina Jonesa napisała: „Jesteśmy głęboko zasmuceni, że musimy ogłosić odejście ukochanego męża i ojca, Terry'ego Jonesa. Terry zmarł wieczorem 21 stycznia 2020 roku w wieku 77 lat, u boku swojej żony Anny Soderstrom po długiej, niezwykle odważnej i zawsze przepełnionej humorem, bitwie z rzadką postacią demencji, FTD” .

W dalszej części oświadczenia rodzina poinformowała, że w jego ostatnich dniach przebywali z Jonesem jego żona, dzieci, dalsza rodzina i wielu bliskich przyjaciół. „Delikatnie wymykał się z domu w północnym Londynie. Wszyscy straciliśmy zabawnego, miłego, ciepłego, kreatywnego i naprawdę kochającego mężczyznę, którego bezkompromisowa indywidualność, nieustępliwy intelekt i niezwykły humor sprawiły, sprawiły przyjemność niezliczonym milionom ludzi w ciągu sześciu dekad” – czytamy. „Jego praca z Monty Pythonem, jego książki, filmy, programy telewizyjne i wiersze, będą żyły wiecznie (...) My, jego żona Anna, dzieci: Billy, Sally, Siri i dalsza rodzina, chcielibyśmy podziękować wspaniałym specjalistom medycznym i opiekunom Terry'ego za to, że jego ostatnie lata były nie tylko znośne ale często radosne. Mamy nadzieję, że pewnego dnia ta choroba zostanie całkowicie zlikwidowana. Prosimy o poszanowanie prywatności w tym wrażliwym czasie i dziękujemy za to, że mogliśmy żyć w obecności niezwykle utalentowanego, radosnego i szczęśliwego człowieka, prowadzącego autentyczne życie” – podkreśliła rodzina.

Terry Jones urodził się 1 lutego 1942 roku w Colwyn Bay w Walii. Był brytyjskim aktorem komediowym, reżyserem, pisarzem i członkiem grupy Monty Python. Oprócz pisania z Michaelem Palinem, poświęcił się też reżyserii pełnometrażowych filmów Monty Pythona – „Monty Python i Święty Graal” , „Żywot Briana” i „Sens życia według Monty Pythona” . Z grupą Monty Pythona stworzył także serial komediowy „Ripping Yarn” . Był także prezenterem cykli historycznych dokumentów oraz napisał powieść pt. „Krążownik »Titanic« Douglasa Adamsa”.

