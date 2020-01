Aleksandra Domańska na kacu w „Dzień Dobry TVN"? Nagranie podbija sieć

„Gdy udajesz, że nie masz kaca i nagle zobaczysz wodę” – napisała Aleksandra Domańska na Instagramie. Do postu dołączyła trwające kilkadziesiąt sekund nagranie ze studia „Dzień dobry TVN”. W programie uczestniczyły również Karolina Malinowska oraz Elżbieta Romanowska. Na opublikowanym nagraniu widać ekspresyjną mimikę Aleksandry Domańskiej, gdy jej wzrok napotkał na... szklankę z wodą. Aktorka uzupełniła wpis na Instagramie, dodając hasztagi: #hangover, #dobraminadozłejgry, #uśmiechnumer7, #woda.

Wideo opublikowane przez aktorkę stało się hitem sieci. Dotychczas odtworzono je ponad 175 tysięcy razy. „To jeden z tych momentów gdy po wpadce stajesz się pozytywną gwiazdą internetu”, „Ten moment kiedy jesteś już wystylizowana do pracy, popijasz kawę przed wyjściem z domu, widzisz to i parskasz śmiechem z kawa w buzi prosto na biały sweterek”, Mistrz” – komentowali internauci. Inni byli przekonani, że wpis aktorki to przejaw jej poczucia humoru. „Ale miałaś tego kaca czy nie? Piękne to, oglądam po raz setny” – dopytywali.

