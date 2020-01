Netflix potwierdza. Będzie nowy film o Wiedźminie!

Przy obrazie noszącym tytuł „The Witcher: Nightmare of the Wolf” (pol. „Wiedźmin: Koszmar Wilka” ) pracować będzie Lauren Hissrich, showrunnerka serialu „Wiedźmin” Netfliksa, a Beau DeMayo stworzyć ma scenariusz do filmu. Animowana adaptacja prozy Andrzeja Sapkowskiego ma być też fabularnie powiązana z serialem Netfliksa.

Na Twitterze @NXOnNetflix pojawił się wpis: „Plotki są prawdziwe, nowa historia Wiedźmina jest w przygotowaniu! Film animowany, »Wiedźmin: Koszmar wilka«, zabierze nas z powrotem do nowego zagrożenia, przed którym stanie Kontynent. Dostarczy nam to zespół »Wiedźmina« Lauren Hissrich i Beau DeMayo oraz Studio Mir” .

Informację o planowanym filmie podał jako serwis RedanianIntelligence, który powołał na stronę Gildii Scenarzystów Ameryki Zachodniej (Writers Guild of America West). Tam ukazała się informacja, jakoby scenarzysta trzeciego odcinka serialu „Wiedźmin” Beau DeMayo miał być zaangażowany w produkcję animacji. Ponadto aktorka głosowa Harrieta Kershaw ma w swoim CV tytuł „Wiedźmin” i datę premiery wyznaczoną na 2020 rok.

Czytaj także:

„Miss Americana”. Osobisty trailer nowego dokumentu Netfliksa o Taylor Swift