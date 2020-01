Krystyna Janda pochwaliła się ciekawostką. Internauci szybko ją wyśmiali

„W tym roku wszyscy jesteśmy w jednym wieku. To jest raz na tysiąc lat. Twój rok urodzenia + twój wiek w tym roku = 2020. Następny raz będzie za 2 tysiące lat. Niesamowite” – obrazek tej treści Krystyna Janda udostępniła na Facebooku. Aktorka na swoje nieszczęście nie dodała, czy zrobiła to całkowicie poważne, czy z dozą humoru. Internauci założyli pierwszy scenariusz, dość ironicznie komentując „odkrycie” aktorki.

„Jest szansa na pierwszy w historii nobel z matematyki i może to będzie Polka. Trzymam kciuki pani Krystyno”– napisał jeden z internautów. „To jest tak samo niesamowite jak to, że dzisiaj jest pierwszy czwartek tygodnia” – zażartował kolejny. „A wiecie co jest niesamowitego w tym, to że w przyszłym roku jak dodam do mojej daty urodzenia mój wiek wyjdzie mi 2021 no niesamowite, to jakiś cud panie, cud” – czytamy w kolejnym komentarzu. Jedna z internautek ironizowała, że „to działa też na zwierzęta”. „Mój kot na przykład ma 4 lata, urodził się w 2016, 4+2016=2020. Niesamowite " – napisała. „Gdyby to równanie było znane podczas łamania szyfru Enigmy” – rozmyślał inny z komentujących.

