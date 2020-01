Jaskier i Yennefer piją „polskie eliksiry”. Musicie to zobaczyć

Fani „Wiedźmina” nie mają go dosyć. Kolejnymi materiałami promocyjnymi dla polskiego oddziału Netfliksa Joey Batey zaskarbił sobie sympatię widzów z naszego kraju. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to powyższy filmik będzie idealny na początek.