Anna Maria Jopek wystąpiła w serialu „Wikingowie”. Podzieliła się swoimi wrażeniami

„Wikingowie” to dzieło scenarzysty Michaela Hirsta tworzone na zlecenie kanału telewizyjnego History. Produkcja jest dostępna także w Polsce, a mogą oglądać ją chociażby abonenci Netfliksa. Serial, który był już kilkakrotnie nagradzany i zbiera pozytywne opinie wśród recenzentów, zamknie się w sześciu sezonach. Jak podaje portal Deadline, trwają rozmowy między Hirstem, stacją History oraz MGM Television nad stworzeniem spin-offu. Będzie to odrębny format, ale tematycznie nawiązujący do hitowego serialu. Twórcy nie chcą jednak ujawniać szczegółowych informacji na temat swoich planów.

O czym jest serial?

Akcja „Wikingów” toczy się pod koniec VIII wieku w Skandynawii. Głównym bohaterem jest Ragnar Lodbrock – nieustraszony wojownik, który zarazem przejawia silne zdolności przywódcze. Wraz z innymi Wikingami organizuje łupieżcze wyprawy.

