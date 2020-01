Nie mogło być inaczej. Jaskier na stylowej okładce soundtracku z „Wiedźmina”

„Jeśli robisz porządki z potworami to wiedz, że Jaskier chętnie użyczy swej lutni na tej ścieżce” piszą krótko pracownicy Netfliksa i dodają link do soundtracku z serialu. Zdając sobie sprawę z tego, że zdania co do Joey'a Batey'ego i jego Jaskra są podzielone (także w naszej redakcji), nie będziemy za bardzo rozwodzić się nad tą postacią. Klikajcie, słuchajcie, hejtujcie, ale pamiętajcie, by na koniec grosza dać wiedźminowi. Ciężko się napracował, a to dopiero początek wielkiej przygody. Czeka nas jeszcze wiele sezonów tego serialu. Tego możemy być pewni.

O czym jest serial „Wiedźmin”?

Oparty na bestsellerowej serii powieści serial „Wiedźmin” to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

„Wiedźmin” Netfliksa – obsada

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill, a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra jako Yennefer i Freya Allan jako Ciri. Ogłoszono już także pozostałych członków obsady, którymi są: Jodhi May jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson jako Eist, Adam Levy jako Myszowór, MyAnna Buring jako Tissaia, Mimi Ndiweni jako Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Millie Brady jako Renfri, Eamon Farren jako Cahir, Joey Batey jako Jaskier, Lars Mikkelsen jako Stregobor, Royce Pierreson jako Istredd, Wilson Radjou-Pujalte jako Dara oraz Anna Shaffer jako Triss. W serialu pojawi się także polski aktor. Maciej Musiał wcieli się w rolę Sir Lazlo.

