Vega prosi policję, by nie używała granatów na premierze jego filmu. Rzecznik policji odpowiada

Jeżeli chodzi o same filmy, to zdania są podzielone. Medialne zamieszanie natomiast – to inna sprawa, tutaj Patryk Vega jest bez wątpienia jednym z największych specjalistów w naszym kraju. Najnowszy dowód dał przy okazji zbliżającej się premiery swojego nowego filmu. „Bad Boy” promuje nie tylko udziałem piłkarzy reprezentacji Polski: Kamila Grosickiego i Sławomira Peszki. Ogłasza wszem i wobec, że na pierwszy pokaz planuje sprowadzić poszukiwaną przez Interpol Magdalenę Kralkę.

To jednak nie wszystko. Polski reżyser zwrócił się do policji ze specjalnym apelem. Prosi, by nie wrzucać do sali kinowej granatów hukowych, a z ewentualnym zatrzymaniem Kralki zaczekać do napisów końcowych. Polska policja postanowiła wykorzystać zaczepkę Vegi i odpowiedzieć w tym samym tonie. Rzecznik Mariusz Ciarka zapewnia, że na szefową gangu czekają już specjalne bransoletki, asysta przystojnych funkcjonariuszy oraz pokój z widokiem na morze, zapewniany oczywiście przez służbę więzienną.

Poszukiwana Magdalena Kralka

Magdalena Kralka jest poszukiwana czerwoną notą Interpolu. – Jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, która skupiała się na dystrybucji oraz handlu narkotykami – mówi TVN24 Mateusz Drwal z biura prasowego małopolskiej policji. – Jest ona poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Krajową, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu – dodaje Drwal

Policja nie podaje na czym dokładnie miała polegać przestępcza działalność poszukiwanej. Ale Onet dotarł do informacji, że Kralka od dwóch lat stoi na czele gangu kiboli Cracovii, który zajmował się głównie przestępczością narkotykowa. Kobieta ma być obecną partnerką jednego z zatrzymanych pod koniec 2017 r. liderów kiboli.

30-latka ma 172 cm wzrostu. Policja w rysopisie określa, że poszukiwana ma szczupła sylwetkę, zielone oczy i proste blond włosy.

Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogliby pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej i zapewnia anonimowość dla swoich informatorów. Informacje można kierować do KWP Kraków Sekcja ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób, pod telefony 12 61-54-420,12 61-54-446, 12 61-54-448 oraz na adres e-mail: dyzurni@malopolska.policja.gov.pl.

Funkcjonariusze ostrzegają, że za ukrywanie poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Czytaj także:

Magdalena Kralka chce listu żelaznego. „Nie chciałaby, by przytrafiło jej się samobójstwo”Czytaj także:

Peszko i Grosicki w nowym filmie Vegi. W zapowiedzi pada tylko jedno słowo - kur*aCzytaj także:

Jest zwiastun nowego filmu Patryka Vegi. Uwaga, zawiera brutalne sceny